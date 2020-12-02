РИАМО - 2 дек. Из-за задымления коллектора, который находится на Ленинградском проспекте в Москве, специалисты отключили электричество в домах для допуска пожарных к месту возгорания, в настоящее время дома запитаны по резервной схеме электроснабжения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании «Россети Московский регион».

В Москве на Ленинградском проспекте произошло возгорание коллектора. Пожарно-спасательные подразделения и службы города работают на месте происшествия. Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков находится на месте возгорания и руководит работой штаба.

«После поступления информации о задымлении в коллекторе с коммуникациями на Ленинградском проспекте, который не находится на балансе «Россети Московский регион», энергетики компании единовременно с другими коммунальными службами оперативно выдвинулись на место происшествия. Для допуска пожарных и обеспечения безопасного тушения возгорания энергетики были вынуждены обесточить кабельные линии, питающие четыре жилых дома», - сказал собеседник агентства.

В настоящее время все потребители компании «Россети Московский регион» запитаны по резервной схеме электроснабжения.

Видео пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве>>