РИАМО - 2 дек. Пожар произошел в складском помещении в Заваруевском переулке в столице, возгорание локализовали, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Возгорание случилось по адресу: Заваруевский переулок, дом 32, строение 1.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в одноэтажном складском строении. <...> Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

В 18:57 возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров.