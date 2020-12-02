РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. С 1 декабря 2020 года в честь дня рождения партии «Единой России» стартовала декада депутатских онлайн-приемов, жители Люберец смогут задать свои вопросы народным избранникам, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

В среду состоялось заседание фракции партии «Единая Россия» совета депутатов городского округа Люберцы в режиме ВКС. В нем поучаствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий, а также депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско. Повестка заседания, которое провел руководитель фракции Александр Шлапак, касалась принятия бюджета городского округа на 2021 год и на плановый период 2022-23 годов и промежуточных итогов работы депутатов на информационной платформе «Избиратель-Депутат». Собравшиеся поздравили друг друга с днем рождения ВПП «Единая Россия».

«1 декабря мы отмечали 19-летие образования «Единой России», стартовала декада депутатских приемов, приуроченных к этому событию. Я поздравляю всех членов фракции и желаю результативной партийной работы», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что обращения к депутатам разных уровней, активистам и сторонникам партии - еще одна возможность для люберчан решить личные проблемы, найти ответы на вопросы. Расписание онлайн-приемов можно узнать по телефону общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия»: 8 (495) 503-55-36.

Также в ходе заседания парламентарии обсудили работу депутатов фракции в период пандемии. Собравшиеся отметили, что совместная работа с волонтерским штабом на территории округа и оказание помощи жителям является приоритетным направлением деятельности партийцев.

Участники мероприятия пришли к выводам, что активистам необходимо продолжать проводить рейды по контролю соблюдения масочного режима в общественных местах, на транспорте, в магазинах, на информационной платформе «Избиратель-Депутат» членам фракции стоит размещать больше публикаций о работе депутатов в округе и информации для граждан о мерах социальной поддержки и связи с волонтерами для оказания помощи.