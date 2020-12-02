РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Дорожные службы городского округа Люберцы за минувшие сутки провели обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами в четыре этапа, говорится в сообщении управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«Оперативный штаб осуществляет мониторинг погодных условий и дорожной обстановки. В связи с тем, что на дорогах прогнозировали образование гололедицы, все тротуары, площадки остановок и выходы на пешеходные переходы были обработаны противогололедной смесью в четыре этапа», - говорится в сообщении.

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме для обеспечения безопасности передвижения пешеходов и автотранспорта.

Жители округа могут отправить свои вопросы или пожелания по содержанию территорий на электронную почту управления дорожного хозяйства: admluberdor@yandeх.ru.