РИАМО - 2 дек. Всемирная организация здравоохранения приняла решение об ужесточении рекомендаций по ношению масок в пандемию коронавирусной инфекции, теперь маски рекомендуется носить внутри помещений, сообщает Газета.ru.

В общественных местах (школы, рабочие места и магазины), где нет надлежащего проветривания, ВОЗ рекомендует использовать немедицинские маски вне зависимости от возможности соблюдать социальную дистанцию.

«Кроме того, организация рекомендует носить маски всегда там, где нет возможности для соблюдения требуемой дистанции в один метр», - уточняется в сообщении.

Данные рекомендации касаются взрослых и детей старше 11 лет. Для детей 6-11 лет решение о ношении маски должно быть принято с учетом окружающей обстановки. Детям до пяти лет не советуют носить маску.​

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Текстовая трансляция

2 ДЕКАБРЯ

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