РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В 2021 году направят на строительство повысительной насосной станции в Люберцах более 45 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

«Мособлдума приняла бюджет Подмосковья на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в рамках государственной программы Московской области развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности «Чистая вода» порядка 400 миллионов рублей будет направлено на реконструкцию и строительство водозаборных узлов в городском округе Люберцы», - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АО «ЛГЖТ», члена местного политсовета «Единой России», муниципального куратора партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Мамеда Азизова, реконструкция водозаборного узла в центральной части города Люберцы изучалась специалистами давно.

«Водозабор из подземных слоев водоносных пластов несет в себе большие сложности, главная из которых – очистка воды от различных примесей - преимущественно, песка. Повысительная насосная станция в районе дома №1 по улице Московской позволит перевести водоснабжение для десятков тысяч жителей на воду от «Мосводоканала», которая имеет улучшенные органолептические показатели. Более того, жесткость воды будет соответствовать более строгим нормам, что, в том числе, улучшит состояние техники и сантехнических приборов в домах жителей», - подчеркнул Азизов.

Он добавил, что участие городского округа Люберцы в программе Московской области «Чистая вода» повысит качество жизни населения. По словам Азизова, запланирован не только переход на воду от «Мосводоканала», но и проведение реконструкции ряда ВЗУ в деревне Мотяково, в микрорайоне Птицефабрика, в поселках Красково и Томилино, где в ближайшие три года планируется заменить все имеющееся оборудование. Для этого из областного бюджета выделено более 300 миллионов рублей.