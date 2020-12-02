РИАМО - 2 дек. Электрички в сторону Подмосковья снова стали останавливаться на платформах Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково, сообщается в Telegram-аккаунте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Ранее из-за обрушения пешеходного моста электрички, следующие в сторону области, перестали останавливаться на этих платформах.

«В 17:35 пригородные поезда в сторону области вновь начали останавливаться на платформах Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в среду на перегоне станций Химки – Сходня Ленинградского направления. Пострадавших при данном ЧП нет. На месте обрушения работают следователи. Из-за инцидента были задержаны несколько пригородных электричек и поездов «Сапсан».

Последствия обрушения части моста на ж/д пути в Подмосковье. ВИДЕО>>