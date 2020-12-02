РИАМО - 2 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду в городском округе Мытищи открыл мемориальную доску Николаю Тимофеевичу Козлову, руководившему Московской областью в 1963-1981 годах, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Церемония прошла совместно с вдовой бывшего председателя Московского областного исполнительного комитета Клавдией Петровной и дочерью Ольгой Николаевной. По желанию семьи памятная табличка установлена на здании администрации городского округа.

«Николай Тимофеевич - человек легендарный, прошел тяжелый путь. Он оставался сильным, во многом потому что рядом с ним всегда была семья, близкие. Сегодня мы с большим удовольствием открываем мемориальную доску человеку, который оставил свой след и, в том числе, в Мытищах. Олимпийский мост он строил, по сути, своими руками», - сказал Воробьев.

Козлов после Великой Отечественной войны окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева по специальности «агроном-экономист». С 1952 года работал в Подмосковье, при нем Московская область получила один из орденов Ленина.

Мост, который строился под его личным контролем, позволил избежать транспортного коллапса в столице во время проведения Олимпиады-80 - была проложена удобная автострада по Ярославскому шоссе к стрельбищу «Динамо», где проходили соревнования стрелков. С 1981 года по 1985 год Козлов возглавлял министерство плодоовощного хозяйства СССР.

Он награжден двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета», ему также присвоено звание «Почетный гражданин Московской области». Он ушел из жизни в 2001 году.

«Андрей Юрьевич, спасибо вам за такую инициативу, за ее прекрасное воплощение. Этот год особенный - мы отмечали 75-летие Победы, папе исполнилось бы 95. Он воевал на фронте, был ранен. Папа достоин того, чтобы о нем помнили - он был честный, принципиальный и талантливый руководитель», - отметила Ольга Козлова.

По ее словам, ее отцу еще не было 40 лет, когда он возглавил Московскую область.

«Безусловно, он любил семью, но работа всегда была на первом месте в его жизни. Он жил и работал на благо Родины»,- подчеркнула Козлова.

Имя Николая Тимофеевича Козлова присвоено Коломенскому аграрному колледжу. В марте Воробьев вручил соответствующее постановление вдове и дочери Козлова. На фасаде здания также установлена мемориальная табличка, в музее образовательного учреждения организована экспозиция, посвященная его деятельности.