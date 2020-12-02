В Москве на Ленинградском проспекте в районе дома 33Б, строения 5, произошло возгорание коллектора.
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|Давление
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В Москве на Ленинградском проспекте в районе дома 33Б, строения 5, произошло возгорание коллектора.
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