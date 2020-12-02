РИАМО - 2 дек. Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков находится на месте возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.
«Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия», - говорится в сообщении.
В Москве на Ленинградском проспекте в районе дома 33Б, строения 5, произошло возгорание коллектора. Пожарно-спасательные подразделения и службы города направились на место происшествия.
Информация о пострадавших не поступала.
Видео пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве>>
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