РИАМО - 2 дек. Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков находится на месте возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия», - говорится в сообщении.

В Москве на Ленинградском проспекте в районе дома 33Б, строения 5, произошло возгорание коллектора. Пожарно-спасательные подразделения и службы города направились на место происшествия.

Информация о пострадавших не поступала.

Видео пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве>>