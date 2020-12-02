ИАМО - 2 дек. В столице дистанционное обучение для учеников старшей и средней школы продлили до конца второй четверти, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на официальном сайте мэра Москвы.

Такие меры были введены из-за ситуации в городе с коронавирусом.

Учеников 6-11 классов столичных школ перевели на дистанционное обучение с 19 октября. За месяц учителя провели с помощью «Московской электронной школы» свыше 3 миллионов онлайн-уроков.

Ранее Собянин сообщил, что после введения дистанционного образования ученики старшей и средней школы меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. В столице отметили стабилизацию заболеваемости в основной группе риска - среди горожан старше 65 лет.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 617 439 случаев заболевания, умерли 9 053 пациента, выздоровели 464 984 человека.

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Текстовая трансляция

2 ДЕКАБРЯ

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- В Москве продлили дистанционное обучение для учеников старшей и средней школы до конца второй четверти. Такие меры были введены из-за ситуации в городе с коронавирусом.

- Президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от Covid‑19 на следующей неделе.

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