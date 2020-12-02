РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Водителя грузовика задержали за незаконный сброс грунта на дороге между коттеджными поселками в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

На дороге между коттеджными поселками «Коровино» и «Кленовая роща» в районе деревни Поздняково за незаконный сброс грунта задержан водитель грузовика.

«На данный момент у водителя никаких документов на груз нет. В соответствии с этим, он задержан полицией. Согласно КоАП, часть 1 статьи 8.2, составляется протокол, далее будет изыматься транспортное средство у собственника до выяснения обстоятельств», - пояснил заместитель начальника управления по развитию территорий - начальник отдела Ильинское администрации горокруга Красногорск Максим Комловский.

На место прибыли и сотрудники Минэкологии Московской области и Госадмтехнадзора.

«Дежурство по маршрутам, которые популярны у любителей несанкционированных свалок, продолжится. Администрация горокруга Красногорск совместно с Лесфондом установила фотоловушки в самых популярных у нарушителей местах», - заключается в материале.