РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В городском округе Люберцы до конца текущего года установят еще три станции для зарядки тяговых батарей электротранспорта, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«АО «Мособлэнерго» до конца 2020 года планирует установить 20 зарядных станций для электротранспорта на территории Московской области, три из них появятся в Люберцах. Станциями могут бесплатно пользоваться владельцы электромобилей, электрических самокатов и велосипедов. На каждой из них имеется телефон технической поддержки и подробная инструкция по установке бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт» и использованию станции», - сказал Ружицкий.

Глава округа уточнил, что электрозарядные станции в Люберцах появятся по следующим адресам: поселок Калинина возле дома 20, улица Льва Толстого напротив дома 19, улица Московская возле дома 16.

В 2019 году в городском округе были введены в эксплуатацию 18 станций для подзарядки электротранспорта. Кроме того, АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует установить на территории Подмосковья еще порядка 80 станций, в том числе в Люберцах.

Список адресов формируется по результатам опроса жителей на сайте регионального министерства энергетики о расширении зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах многоквартирных домов.