РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В связи с празднованием 79-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой люберецкие ветераны получат денежные выплаты, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Губернатором Московской области Андреем Воробьевым подписано постановление о выплате единовременной материальной помощи лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», в размере 20 тысяч рублей.

«В настоящее время на территории городского округа Люберцы проживает два участника Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Москвы», - говорится в сообщении.

Битва за Москву — первое решающее сражение Великой Отечественной войны. Москва, будучи столицей СССР, имела стратегическое значение. От результата битвы зависел исход войны.