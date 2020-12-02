РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В ряды подольского отделения «Юнармии» приняли 15 воспитанников общеобразовательной школы №34 округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В школе №34 Подольска в среду прошла церемония посвящения ребят в ряды подольского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В мероприятии приняли участие глава округа Николай Пестов, депутат и начальник штаба местного отделения движения «Юнармия» Евгений Лукошников и другие.

«В среду ряды подольского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» пополнили еще 15 учащихся. В торжественной обстановке ребята дали клятву всегда быть верными своему Отечеству, чтить память героев, защищать слабых, быть патриотами и достойными гражданами России. В рамках мероприятия Пестов передал в дар книгу «Мужеству забвенья не бывает…», в которой собраны материалы, повествующие о вкладе подольчан в победу над фашизмом. Также школе передали памятную капсулу с землей, привезенной из Города воинской славы Ржева», - говорится в сообщении.

Пестов отметил, что торжественные мероприятия, посвященные принятию учащихся в ряды юнармейцев, проходят во многих образовательных учреждениях округа. Символично, что проводятся они накануне 79-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву.

В настоящее время в рядах местного отделения движения «Юнармия» состоят 1172 воспитанника в 31 общеобразовательной организации и одном юнармейском отряде на базе Дворца молодежи.

«Текущая неделя посвящена приему ребят в «Юнармию». В течение пяти дней в 29 юнармейских отрядов мы примем около 400 человек. И эта цифра характеризует высокий уровень военно-патриотической работы среди молодежи в Подольске», - пояснил Лукошников.