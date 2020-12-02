РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Участники фермерской ярмарки «Сырная гонка» в подмосковном Красногорске переведут часть вырученных средств на лечение девочки с редким врожденным заболеванием, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

С 24 по 27 декабря жителям и гостям округа вновь представится возможность приобрести вкусные и натуральные продукты от сельхозпроизводителей Подмосковья и других регионов России. «Сырная гонка» пройдет на первом этаже торгового центра «Красный кит» с соблюдением всех норм Covid-безопасности.

«Предновогодняя «Сырная гонка» в этом году пройдет в новом формате и с особой миссией. Организаторы- администрация горокруга Красногорск вместе с Фондом развития образовательных и социальных инициатив «Настоящее» запускает благотворительную кампанию под лозунгом «Поможем Оле из Красногорска». Часть вырученных средств от продаж пойдут на лечение юной жительницы городского округа», - говорится в сообщении.

12-летняя Оля страдает редким врожденным заболеванием, синдромом Клиппеля-Треноне. С рождения девочку мучают кровотечения из больной ноги. По этой причине Оля поздно начала ходить, до сих пор недуг ежедневно причиняет ей физическую боль.

Сегодня уже много сделано для того, чтобы девочка могла жить полноценной жизнью, но кровотечения периодически возвращаются, и потеря крови постоянно ставит под угрозу ее жизнь.

«Чтобы Оля и дальше могла жить и развиваться, ей нужна специальная дорогостоящая реабилитация, которую можно получить только за рубежом. Сумма составляет почти 1,5 миллиона рублей. Самостоятельно оплатить лечение девочки родители не в силах», - отмечается в материале.

Каждый участник ярмарки переведет часть вырученных средств на лечение. Кроме того, горожане могут сами помочь девочке, реквизиты указаны на официальном сайте администрации муниципалитета.