РИАМО - 2 дек. Департамент здравоохранения Москвы начал проверку по факту смерти онкобольного, которого врачи изначально лечили не от рака, а от панкреатита, сообщается на сайте ведомства.

Ранее РИА Новости опубликовали материал, в котором говорилось, что в столице умер онкобольной, которого изначально лечили от панкреатита.

«По данному факту департаментом здравоохранения Москвы проводится комплексная проверка оказания медицинской помощи пациенту, начиная с амбулаторного звена и лечения в стационаре», - говорится в сообщении.

Специалисты проверят выполнение нормативных сроков оказания медпомощи, маршрутизации больного к профильным специалистам, объем необходимых исследований и лечения.

«Предварительно сообщаем, что с момента обращения в поликлинику и во время госпитализации в стационар пациенту был проведен широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований, в том числе и специализированных», - уточняется в материале.

Диагностический поиск у данного пациента был осложнен рядом хронических заболеваний, а еще сложной для визуализации локализацией новообразования. В некоторых случаях рак поджелудочной железы развиваются очень быстро, что приводит к его обнаружению только на поздних стадиях.

По решению родственников онкопациента, патологоанатомическое исследование не проводилось, этот факт отражен в меддокументации умершего.