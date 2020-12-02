РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Энергетики оперативно предотвратили падение опоры линии электропередач в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«АО «Мособлэнерго» оперативно предотвратило падение опоры ЛЭП в горокруге Красногорск. Опора находится рядом с деревней Путилково на Путилковском шоссе», - говорится в сообщении.

При неизвестных обстоятельствах, которые могли быть связаны с ДТП с участием крупногабаритного транспортного средства, опора критически покосилась. Заметили неисправность проезжавшие мимо автомобилисты. Поскольку опора находится в непосредственной близости с пешеходным переходом, возможное падение могло бы причинить вред не только находящимся рядом частным постройкам, но и переходящим дорогу людям.

«Работники Красногорского филиала АО «Мособлэнерго» оперативно устранили повреждение, опора установлена ровно и надежно», - отмечается в материале.

Путилковское шоссе проходит по территории округов Химки и Красногорск. По данному шоссе проходит восемь автобусных маршрутов.