РИАМО - 2 дек. Глава подмосковного Ленинского округа Алексей Спасский проверил готовность медучреждений муниципалитета к проведению вакцинации от коронавируса, с января прививку можно будет сделать во взрослой поликлинике в Видном, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«В ВРКБ (Видновскую районную клиническую больницу - ред.) уже поступило оборудование для низкотемпературного хранения препарата «Спутник V», медперсонал обучен. Ограниченные партии вакцины уже приходят: сейчас прививают врачей, учителей, сотрудников МВД и МФЦ», - сказал Спасский.
Сотрудники больницы уточнили, что ни у кого из привитых на настоящий момент не зафиксировано побочных явлений или дискомфорта.
После нового года прививку смогут поставить и другие жители округа, это можно будет сделать бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо быть прикрепленными к Видновской РКБ и предварительно сдать тест на отсутствие антител к коронавирусу методом ИФА в любой амбулатории округа.
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2 ДЕКАБРЯ
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