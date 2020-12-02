РИАМО - 2 дек. В городском округе Воскресенск в рамках проекта «Мегабак» открыта площадка по организации раздельного сбора мусора, где можно бесплатно сдать крупногабаритные отходы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Площадка для сдачи крупногабаритного мусора в Воскресенске станет частью новой инфраструктуры обращения с отходами. Она направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».

«Мегабак» городского округа Воскресенск расположен по адресу: село Новлянское, дом 82. Прием крупногабаритных отходов осуществляется ежедневно, кроме понедельника, с 8:00 до 18:00», — говорится в сообщении.

Решение проблемы раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработки — важное направление деятельности правительства Московской области.

Программа «Мегабак» направлена на популяризацию раздельного сбора мусора и снижение количества полигонов, которые негативно влияют на экологию. Весь собранный мусор отправляется на переработку.