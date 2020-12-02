РИАМО - 2 дек.​ Бывший главный тренер столичного футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин прокомментировал поражение команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбург», передает Газета.ru.

Матч прошел в Москве и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. Поражение лишило «Локомотив» шансов на выход в плей-офф турнира.

«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!» — написал Семин.

В заключительном туре Лиги чемпионов столичный ФК «Локомотив» проведет выездной матч с мюнхенской «Баварией».​