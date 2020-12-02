РИАМО - 2 дек. В Москве на Ленинградском проспекте в районе дома 33Б, строения 5, произошло возгорание коллектора, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы», - говорится в сообщении.

Движение транспорта в районе пожара затруднено в сторону центра города. Перекрыт съезд на дублер проспекта в районе дома 45, корпуса 1 по Ленинградскому проспекту.

Для объезда места ЧП водителям рекомендовали использовать Северо-Западную хорду, проспект Маршала Жукова, Звенигородское и Хорошевское шоссе.

Видео пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве>>