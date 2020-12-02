РИАМО - 2 дек. На территории Одинцовского городского округа в текущем году в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в порядок привели 23 объекта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во дворах проведены работы по установке детских площадок, устройству лавочек, урн и информационных стендов, а также по замене асфальта.

«В этом году мы провели комплексное благоустройство на территории 23 дворов. Ход всех работ я держал на контроле и лично выезжал, чтобы проверить качество проведенного благоустройства», — сказал глава округа Андрей Иванов.

Также в рамках комплексного обновления дворовых территорий установлено 12 новых детских игровых площадок, добавил он.

Всего в Одинцовском округе 407 дворов. В 2021 году в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий будут проведены работы в 22-х.