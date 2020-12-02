РИАМО - 2 дек. Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин предложил учредить премию имени президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой за достижения в области развития музейного дела, говорится в сообщении пресс-службы музея.

О смерти Ирины Антоновой стало известно утром 1 декабря. Ей было 98 лет. Антонова скончалась из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус.

«Ежегодно мы проводим международный фестиваль «Интермузей», который создавался при непосредственном участии Ирины Александровны. Я думаю, что коллеги меня поддержат, ведь получить премию имени Антоновой будет высочайшей честью для каждого, кто внес свой вклад в развитие музейного дела», - отмечает Левыкин.

Данное обращение направят в министерство культуры Российской Федерации.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Возглавляла ГМИИ с 1961 года по 2013 год, когда была назначена президентом музея. В музей под ее руководством в 1974 году впервые в СССР привезли на выставку легендарную картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

В 1979 году Антонова получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, она также дважды была удостоена Государственной премии России.