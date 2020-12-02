РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В среду депутаты Люберец утвердили бюджет городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

На заседании присутствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Я благодарен депутатам за сознательный подход к основному финансовому документу городского округа. Бюджет разрабатывался в непростых условиях. Теперь муниципалитет не будет получать дотации из областного бюджета, которые нам полагались с момента создания округа. Три года сохранялась эта дотация, мы получали 1 миллиард рублей. Хочу подчеркнуть, что в 2020 год мы вошли без муниципального долга. Не так много городов в регионе, работающих без долгов», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что риски, связанные с распространением коронавирусной инфекцией, никуда не делись, их учли. Меры поддержки граждан и экономики города сохранены и вшиты в бюджет 2021 года, в расходных обязательствах учтены практически все ранее запланированные, а также новые приоритеты.

«В 2021 году доходы округа составят 11 миллиардов 229 миллионов рублей, расходы - 12 миллиардов рублей, дефицит - 740 миллионов рублей, его рассчитываем покрывать остатками бюджета и привлечением коммерческих заимствований. Основным направлением бюджетных расходов на 2021 год традиционно остается социальное направление, 55,9% бюджета – расходы на образование», - пояснил Ружицкий.

Он отметил, что более 1 миллиарда рублей предусмотрено на строительство социальных объектов. Завершится возведение пристройки к школе в деревне Марусино, объем финансирования объекта - 598 миллионов рублей. В 2022 году начнем строительство детсада на 350 мест в ЖК «Люберецкий» с объемом финансирования 198 миллионов рублей. Приступим к проектированию здания детского сада в поселке ВУГИ, подготовим план текущего ремонта учреждений образования.

По его словам, для организации питания школьников начальных классов в бюджете на 2021 год запланирован 331 миллион рублей. На финансирование культуры и спорта в 2021 году предусмотрено почти 1 миллиард рублей. Планируется приобрести музыкальные инструменты, технически оснастить детский и кукольный театры. К 2023 году планируется начать проектирование и строительство детской школы искусств «Мир молодого искусства».