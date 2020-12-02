РИАМО - 2 дек. Глава подмосковного городского округа Павловский Посад Олег Соковиков написал заявление о досрочной отставке со своего поста.

«Мои дальнейшие планы также связаны с Подмосковьем. С 8 декабря я приступаю к исполнению обязанностей советника вице-губернатора Московской области Александра Чупракова. В сентябре 2021 года буду принимать участие в выборах депутатов Московской областной думы», - написал Соковиков в Instagram.

Он также поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и региональное правительство за поддержку.

«Благодарю сотрудников администрации городского округа, наших депутатов за совместную работу. Активную поддержку нам всегда оказывали общественная палата, общественные организации, наши ветераны. Я благодарю всех людей, кто своим трудом вносит вклад в развитие нашего Павловского Посада», - добавил Соковиков.

Олег Соковиков был депутатом в Черноголовке, работал в квалификационной коллегии судей Московской области, занимал должность заместителя главы администрации Пушкинского района, работал помощником депутата Госдумы Владимира Пекарева. В 2009 году был назначен первым заместителем главы администрации Павлово-Посадского района. В марте 2013 года Соковиков был избран главой Павлово-Посадского района, в мае 2017 года - главой городского округа Павловский Посад.