РИАМО - 2 дек. За 11 месяцев 2020 года на дорогах Одинцовского городского округа произошло 47 ДТП с участием пешеходов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По данным одинцовского ГИБДД, на сегодняшний день пешеходы остаются самой недисциплинированной категорией участников дорожного движения. При этом водителей, нарушающих правила проезда пешеходных переходов, тоже немало.

«Взаимное несоблюдение ПДД привело к тому, что за 11 месяцев 2020 года в Одинцовском округе произошло 47 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В этих ДТП десять человек погибли и 38 получили ранения», — говорится в сообщении.

Для предотвращения таких происшествий в муниципалитете проводится профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Его цель — заставить водителей соблюдать правила проезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. При этом пеших участников дорожного движения тоже призовут к дорожной дисциплине.

Одинцовская Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить проезжую часть только в зоне действия пешеходных переходов и на разрешающий сигнал светофора. Нельзя переходить дорогу перед близко идущим транспортным средством.

Чтобы обезопасить себя в вечернее время суток и в условиях плохой видимости, необходимо закреплять на своей верхней одежде световозвращающие элементы. Особенно это касается детей.

Водителям нужно быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам, заблаговременно снижать скорость и пропускать пешеходов.