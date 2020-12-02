РИАМО - 2 дек. В конце ноября столичные суды вынесли решения по трем уголовным делам о нападении на контролеров «Московского паркинга», одного нарушителя приговорили к условному сроку, двух других – к штрафам и выплате компенсации, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

«Нападения были совершены, когда контролеры выполняли свои должностные обязанности – фиксировали автомобили, оставленные на платной парковке. Суды признали нарушителей виновными по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», - уточнил собеседник агентства.

Так, один злоумышленник получил два года лишения свободы условно, второго приговорили к выплате штрафа в размере 15 тысяч рублей и компенсации контролеру в размере 40 тысяч рублей. Третий нарушитель должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Собеседник агентства напомнил, что работа контролеров «Московского паркинга» необходима для поддержания порядка на парковках, что позволяет контролировать загруженность улиц и проводить профилактику серьезных нарушений остановки и стоянки.

«Контролеры не только администрируют платные парковки, но также обращают внимание на испорченные знаки и сообщают о них коллегам из ЦОДД. Кроме того, они фиксируют номера автомобилей, припаркованных на местах для автомобилистов с ограниченными физическими возможностями без знака «Инвалид», и передают информацию в ГИБДД», - добавил представитель пресс-службы.

Все, кто пытается причинить вред здоровью контролеров «Московского паркинга», несут ответственность в соответствии с законодательством. За применение насилия в отношении представителя власти в России предусмотрена уголовная ответственность. Информация обо всех инцидентах направляется в правоохранительные органы.