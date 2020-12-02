РИАМО - 2 дек. Задымление из коллектора зафиксировали в районе дома №33А по Ленинградскому проспекту в Москве, информации о пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 15:45 в среду.

«Пожарно-спасательные подразделения и службы города находятся на месте», - говорится в сообщении.

Детали происшествия уточняются.

Видео пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве>>