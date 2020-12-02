РИАМО - 2 дек. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию населения от коронавирусной инфекции на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

Голикова сначала предложила доложить о готовности страны к массовой вакцинации.

«Давайте вы не доложите, а начнете», - отметил глава государства.

С начала пандемии в России выявлен 2 347 401 случай коронавируса, умерли 41 053 заболевших, выздоровели 1 830 349 пациентов.​​

Первую в мире вакцину от Covid-19 зарегистрировали в России летом. Препарат «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, в центре «Вектор» разработали вторую вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».​​

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Текстовая трансляция

2 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Всемирная организация здравоохранения приняла решение об ужесточении рекомендаций по ношению масок в пандемию коронавирусной инфекции. Теперь маски рекомендуется носить внутри помещений.

- В Москве продлили дистанционное обучение для учеников старшей и средней школы до конца второй четверти. Такие меры были введены из-за ситуации в городе с коронавирусом.

- Президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от Covid‑19 на следующей неделе.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса? 31% Да, при первой же возможности 31% Сначала посмотрю, как она будет действовать на других 31% Я против всех прививок 31% Нет, она не вызывает у меня доверия Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Фармкомпания «Сбера» может стать единственным поставщиком вакцины от Covid‑19 в РФ. Никто кроме «Иммунотехнологий» не претендует на статус поставщика перспективной вакцины.

- Более 1 млн исследований на антитела к Covid‑19 сделали в Подмосковье. Исследование проводится бесплатно, по полису ОМС, и доступно всем жителям Подмосковья

- За сутки в России зарегистрировали 25 345 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 148 больных. В Москве - 5 191.

- Преждевременное старение организма назвали еще одним последствием Covid‑19. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень - ред.)

- За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 9053 Covid-пациентов.