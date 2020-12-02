РИАМО - 2 дек. В Московскую область для разведения завезли порядка четырех тонн уникальной сухопутной улитки, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Впервые на территорию России поступило маточное поголовье сухопутной улитки, разведение которой планируется в двух фермерских хозяйствах Подмосковья. Завезено порядка 480 тысяч штук, это около 4 тонн улитки», – сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Поголовье этой улитки предоставлено единственным в Западной Европе племенным хозяйством, которое располагается в Чехии. Этот вид сильно отличается от российской виноградной улитки.

Сухопутная улитка растет в течение 3,5 месяцев, а уже через 4,5-5 месяцев она готова к размножению.

«Российская же улитка растет 2-3 года. Таким образом, рентабельность производства повышается на 40%. Кроме того, у данного вида улитки в пищу употребляется кроме ноги еще и печень и икра», - отметил Воскресенский.

Икра улитки – это уникальный и полезный деликатес. В ней представлен сбалансированный витаминно-минеральный комплекс. В печени также почти нет жиров, а ее полезные вещества способствуют выведению холестерина из организма человека.

«Эксклюзивность деликатеса обусловлена еще тем, что извлечение ее проходит с ювелирной точностью и только тогда, когда урожай достаточно велик», – добавляется в сообщении.

В марте 2020 года по указу президента РФ улитководство внесено в список сельскохозяйственной деятельности на территории РФ.

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