РИАМО - 2 дек. Из-за обрушения пешеходного моста электрички, следующие в сторону Подмосковья, временно не останавливаются на платформах Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково Октябрьской железной дороги, сообщается в Telegram-аккаунте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Сейчас на участке Химки – Сходня проводятся восстановительные работы на месте обрушения пешеходного моста.

«Чтобы попасть сюда из Москвы, нужно проехать до станции Сходня и пересесть на поезд, следующий в противоположном направлении. На станции обеспечен беспрепятственный выход и вход через турникеты для пассажиров, следующих до своих станций в обратном направлении», – говорится в сообщении.

Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

Инцидент произошел в среду на перегоне станций Химки – Сходня Ленинградского направления ОЖД. Пострадавших при данном ЧП нет. В настоящий момент на месте обрушения работают следователи. Из-за инцидента были задержаны несколько пригородных электричек и поездов «Сапсан».

Последствия обрушения части моста на ж/д пути в Подмосковье. ВИДЕО>>