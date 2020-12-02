РИАМО - 2 дек. Подмосковные следователи начали проверку по факту смерти девушки, которая транслировалась в прямом эфире блогера в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, утром в среду бригадой скорой помощи была констатирована смерть девушки, на ее теле не было видимых признаков насильственной смерти.

«Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области в связи с появлением публикаций в СМИ инициирован вопрос о передачи из органов полиции материала проверки по факту обнаружения тела девушки без видимых признаков криминальной смерти в одном из частных домов», - говорится в сообщении.

По данному делу назначен комплекс экспертиз, еще проводятся неотложные проверочные мероприятия, в ходе которых будет изучена информация СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого обнаружено тело.

По результатам данной доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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