РИАМО - 2 дек. Украшение Москвы новогодними световыми декоративными конструкциями проводится в полной мере, несмотря на пандемию коронавируса, сообщила РИАМО в среду советник столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Виктория Боткова.

«Для украшения города мы используем ранее приобретенные конструкции. Пандемия на этом никак не сказалась. Дополнительных трат для этих целей не потребовалось. К 14 декабря город уже будет украшен и готов к встрече Нового года», - сказала Боткова.

Она добавила, что для украшения города к празднику будет использовано около 4 тысяч объемно-декоративных конструкций.

На Тверской улице, Манежной и Пушкинской площадях установят масштабные арки, на Поклонной горе появится большой световой шар размером 20 метров. Парк Северного речного вокзала украсит 12-метровая ель. В целом к Новому году в мегаполисе появится свыше 1 тысячи наряженных елок. Украшения не будут убирать с московских улиц до марта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за пандемии город откажется от проведения массовых новогодних мероприятий. В частности, не будет фестиваля «Путешествие в Рождество».

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