Инцидент произошел на перегоне станций Химки – Сходня Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Пострадавших нет. В настоящий момент на месте ЧП работают следователи.
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|Давление
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Инцидент произошел на перегоне станций Химки – Сходня Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Пострадавших нет. В настоящий момент на месте ЧП работают следователи.
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