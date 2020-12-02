РИАМО - 2 дек. Часть пешеходного моста обрушилась на железнодорожные пути Ленинградского направления ОЖД у подмосковных Химок, видео опубликовали на сайте РЕН ТВ.

Инцидент произошел на перегоне станций Химки – Сходня Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Пострадавших нет. В настоящий момент на месте ЧП работают следователи. Из-за обрушения были задержаны несколько пригородных электричек и поездов «Сапсан».

На видеозаписи видно, что часть конструкции пешеходного моста упала прямо на железнодорожные пути. На месте находятся сотрудники железной дороги. Пассажиров на станции Новоподрезково крайне мало.

Следователи начали проверку по факту обрушения части пешеходного моста. К настоящему моменту движение поездов по трем путям восстановили.​

Последствия обрушения части моста на ж/д пути в Подмосковье. ВИДЕО>>