РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Люберецкие спортсмены из команды «Спартак» стали третьими на межрегиональном этапе первенства России по баскетболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Соревнования проходили с 26 ноября по 1 декабря в Старом Осколе.

«Наши ребята показали хорошую игру и стали бронзовыми призерами. Благодаря этой победе люберчане смогли выйти в 1-й полуфинал первенства России по баскетболу», - сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

Он добавил, что в соревнованиях принимали участие команды из 9 городов: Старый Оскол, Курск, Белгород, Тула, Ногинск, Лобня, Чехов, Химки и Люберцы.

«Поздравляю ребят и их тренера Станислава Кошелева с заслуженной победой. Люберцы гордятся вами!» - заключил Ружицкий.