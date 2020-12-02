РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 дек. Минэкологии рассмотрело обращение администрации городского округа Щелково и общественного движения «Родной край» с предложением об организации особо охраняемой природной территории вдоль рек Клязьмы и Учи и рекомендовало создать ООПТ местного значения, сообщается на сайте министерства экологии Московской области.

«Мы всегда приветствуем инициативы жителей по сохранению ценных природных комплексов, тем более, что речь идет об Уче и Клязьме – реках, испытывающих сильнейшее антропогенное воздействие. Поэтому Минэкологии рекомендовало щелковской администрации провести работу по созданию особо охраняемой природной территории местного значения, чтобы хоть немного ограничить здесь хозяйственную деятельность, которая негативно воздействует на экосистемы. Наши специалисты всегда готовы оказать помощь в организации такого ООПТ», - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По мнению жителей, это необходимо для сохранения ценных рекреационных территорий на юго-западе округа, которые подвергаются сильному негативному воздействию.

Здесь пока сохранились малонарушенные пойменные и надпойменные участки с лесной и луговой растительностью, а также ценные природные объекты: старовозрастной массив белой ивы, часть парка «Образцово», относившегося к бывшему имению Кисель-Загорянских, усадебные пруды. Имеется и объект культурного наследия – церковь Рождества Пресвятой Богородицы XVIII века.