РИАМО – 2 дек. «Любимка» певца Niletto стала самой прослушиваемой песней в России среди всех остальных 40 миллионов на платформе «СберЗвук», сообщает Газета.ru.

«Второе место в топе самых прослушиваемых в России песен заняла композиция «Девочка Танцуй» дуэта Artik & Asti, на третьем расположилась «Луна не знает пути» от Тайпан & Agunda», - говорится в сообщении.

Песни «РАТАТАТАТА» Моргенштерна и Вити Ак и «Увезите меня на Дип-хаус» GAYAZOV$ BROTHER$ стали четвертой и пятой.

«При этом Моргенштерн занял первое место по количеству прослушиваний в России, обогнав Artik & Asti и Zivert», - добавляется в сообщении.