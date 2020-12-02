РИАМО - 2 дек. За минувший месяц в Центр управления регионом поступило 150 обращений по вопросам безопасности, ритуальных услуг, а также по другим тематикам, входящим в компетенцию Главного управления региональной безопасности Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Специалистами ЦУР в ноябре зафиксировано и направлено на блокировку в Роскомнадзор пять противоправных интернет-ресурсов, распространяющих наркотические вещества на территории Московской области», – сказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В ЦУР за ноябрь поступило 36 жалоб о продаже наркотиков, 81 вопрос касался системы «Безопасный регион», 33 обращения зарегистрировано по вопросам погребения и похоронного дела.

Больше всего обращений поступило из Раменского городского округа (18), Красногорска (15) и Балашихи (11).