РИАМО - 2 дек. Движение поездов по трем путям восстановили на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) после обрушения части пешеходного моста, говорится в сообщении пресс-службы ОЖД.

Часть пешеходного моста обрушилась в Подмосковье на перегоне Химки — Сходня во время демонтажа. Обломки задели несущий трос контактной сети.

«В 12:45 восстановлено движение по первому пути, в 13:43 — по второму. С 14:09 движение осуществляется по трем путям», — говорится в сообщении.

В настоящий момент задерживаются 15 пригородных электричек направлением из Москвы и в столицу. Среднее время задержек составляет от 40 минут.

«Сапсаны» №757 и №759 прибыли на Ленинградский вокзал с задержкой в 11 и 13 минут.