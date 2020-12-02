РИАМО - 2 дек. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту обрушения части пешеходного моста на железнодорожные пути в районе станции Новоподрезково Октябрьской железной дороги, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел в 11:55 в среду на перегоне станций Химки - Сходня Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. При демонтаже старых конструкций упала балка на железнодорожные пути.

«Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и сотрудников строительной организации», - говорится в сообщении.

Также организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление ущерба и всех обстоятельств произошедшего.