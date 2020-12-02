РИАМО – 2 дек. Часть пешеходного моста обрушилась в Подмосковье на перегоне Химки —​ Сходня, сообщает РИА Новости.

Это произошло в то время, как рабочие демонтировали старый пешеходный мост. В результате инцидента оказался задет несущий трос контактной сети над третьим путем железной дороги Октябрьского направления.

«В результате инцидента произошла задержка до 40 минут в движении «Сапсана» и восьми пригородных электропоездов», — говорится в сообщении.

На месте происшествия движение осуществляется в реверсивном порядке. Рабочие устраняют последствия обрушения. ​