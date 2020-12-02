РИАМО - 2 дек. Туристический портал РИАМО «Путь-дорога» обновил сервис «Конструктор впечатлений», запущенный этой осенью, и представляет новый спецпроект «Зимняя сказка»: https://travel.riamo.ru/impression/winters_tale.

В новом конструкторе пользователь сможет выбрать для себя впечатления, которые он хотел бы получить предстоящей зимой, и рассмотреть предложенные варианты зимнего отдыха и развлечений.

Сейчас посетители портала могут познакомиться с местами для встречи Нового года с друзьями или семьей, с идеями для покупки подарков. Родители смогут подобрать варианты развлечений с детьми на зимних каникулах - различные активности, познавательные экскурсии.

Любителям зимних видов спорта предлагается множество вариантов для активного времяпровождения - горнолыжные курорты, места для катания на сноубордах, коньках, снегоходах. Также есть предложения для любителей походов и катаний на собачьих упряжках или лошадях.

Много вариантов для уединения есть и для тех, кто предпочитает отдыхать душой и телом в домике на природе.

На протяжении зимнего периода спецпроект «Зимняя сказка» будет дополняться новыми вариантами развлечений - на Масленицу, День защитника Отечества и День всех влюбленных.

Туристический портал «Путь-дорога» был запущен РИАМО в 2019 году. На портале пользователь сможет найти всю необходимую информацию для путешествий по Московской области – куда поехать на выходные, что посетить, где отдохнуть, что находится поблизости.