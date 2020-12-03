РИАМО - 3 дек. Этнопарк «Кочевник» под Сергиевым Посадом посвящен быту и обычаям коренных народов Севера. Здесь можно узнать, как устроены жилища аборигенов, попробовать их традиционные блюда, пообщаться с животными. О том, как суровый климат диктует людям условия жизни, рассказывает первый зимний выпуск подкаста «Путь-дорога».

Ведущие подкаста Герман Иванов и Лена Твердая объясняют, какие северные блюда нельзя есть, даже если очень голоден, почему монголы до сих пор живут в юртах, зачем ненцы стреляют в спины сыновьям, а также учат, что делать, если тебя зажевал верблюд.

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