РИАМО - 3 дек. Этнопарк «Кочевник» под Сергиевым Посадом посвящен быту и обычаям коренных народов Севера. Здесь можно узнать, как устроены жилища аборигенов, попробовать их традиционные блюда, пообщаться с животными. О том, как суровый климат диктует людям условия жизни, рассказывает первый зимний выпуск подкаста «Путь-дорога».
Ведущие подкаста Герман Иванов и Лена Твердая объясняют, какие северные блюда нельзя есть, даже если очень голоден, почему монголы до сих пор живут в юртах, зачем ненцы стреляют в спины сыновьям, а также учат, что делать, если тебя зажевал верблюд.
Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:
или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».
По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.
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