РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Пять медалей различного достоинства принесли в копилку сборной Московской области спортсмены из Люберец на Кубке России по ушу-саньда, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Шесть спортсменов люберецкого клуба единоборств «Кобра» в составе сборной Московской области приняли участие в соревнованиях Кубка России по ушу-саньда. Люберчане завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали», - пояснил Ружицкий.

Победителями стали Виктория Крюкова и Роман Корнеев, призерами – Алексей Зыков, Николай Колесников и Виктор Майоров. Кроме того, Майорову удалось успешно выполнить норматив мастера спорта России.

В соревнованиях участвовали 270 спортсменов из разных городов России. Состязания прошли с 27 по 30 ноября во Владимире.

Ушу Саньда представляет собой единоборство, сочетающее в себе элементы различных видов китайских боевых искусств. Новый комбинированный стиль начал развиваться в Китае с 1982 года. Единоборство допускает применение любых, не запрещенных правилами приемов.