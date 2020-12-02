РИАМО - 2 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Бориса Плотникова.

Плотников умер на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.

«Ушел из жизни выдающийся актер и педагог, оставивший яркий след в отечественном театре и кино. В творческой биографии Бориса Григорьевича Плотникова — десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему огромную популярность», - отметил Собянин на своем персональном сайте.

Мэр подчеркнул, что спектакли и фильмы с участием артиста по праву вошли в золотой фонд искусства. Кроме того, Собянин отметил плодотворную преподавательскую деятельность профессора Плотникова, преподававшего в ГИТИСе на актерском факультете. Артист воспитал целую плеяду талантливых актеров.

Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Актер окончил Свердловское театральное училище и Уральский государственный университет.

Сначала он работал в Свердловском ТЮЗе, а в 1978 году начал играть на сцене Московского театра сатиры. Также работал в Центральном академическом театре Советской Армии, Московском художественном театре имени А.П. Чехова, Театре под руководством Олега Табакова. Актер широко известен по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

Артист написал книгу «Моя надежда, мука и награда…», сыграл множество ролей в фильмах и сериалах, озвучивал мультфильмы и кинофильмы.​