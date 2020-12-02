РИАМО - 2 дек. С начала пандемии новой коронавирусной инфекции добровольцы подмосковного Реутова отработали около 800 заявок жителей, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Проверкой этого года стало испытание пандемией: добровольные помощники оказались реальной опорой для наших жителей, тех, кто в силу возраста или индивидуальных особенностей нуждается в чуткой заботе. Волонтеры и активисты с марта 2020 года отработали порядка 800 заявок жителей Реутова, окружили заботой порядка 1500 человек, доставили на дом свыше 3 тысяч продуктовых наборов от губернатора Московской области Андрея Воробьева», - сказал Каторов.

Градоначальник отметил, что всего в городском округе работают более 30 волонтеров, в их числе сотрудники молодежных центров, отдела культуры администрации муниципалитета, студенты, активисты «Молодой гвардии Единой России».

«Вместе с этой большой командой мы реализовали и ряд других проектов, которые объединяет одно: это конкретные, реальные дела, направленные на повышение качества жизни людей. Уверен, что многое нам еще предстоит сделать», - подытожил Каторов.

С сентября 2020 года добровольные помощники дежурят на остановках общественного транспорта и железнодорожной станции. Волонтеры напоминают горожанам о необходимости надевать маску в общественных местах, раздают индивидуальные средства защиты. Также они привозят льготные лекарства жителям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет, помогают с доставкой продуктов тем, кто не может выйти из дома в силу возраста или по причине самоизоляции.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Фармкомпания «Сбера» может стать единственным поставщиком вакцины от Covid‑19 в РФ. Никто кроме «Иммунотехнологий» не претендует на статус поставщика перспективной вакцины.

- Более 1 млн исследований на антитела к Covid‑19 сделали в Подмосковье. Исследование проводится бесплатно, по полису ОМС, и доступно всем жителям Подмосковья

- За сутки в России зарегистрировали 25 345 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 148 больных. В Москве - 5 191.

- Преждевременное старение организма назвали еще одним последствием Covid‑19. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень - ред.)

- За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 9053 Covid-пациентов.