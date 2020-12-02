РИАМО - 2 дек. Полицейские задержали домработницу, подозреваемую в краже ювелирных изделий на сумму более 1 миллиона рублей из дома своего клиента в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 38-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленница приходила убираться в доме заявителя по найму и, воспользовавшись моментом, похитила ювелирные украшения.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемую заключили под стражу.