РИАМО - 2 дек. Ни одного случая заражения коронавирусом за сутки не выявили в трех городских округах Московской области — в Бронницах, Пущине и Молодежном, всего в регионе выявили 1148 случаев заболевания, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье выздоровело 76 человек, еще 32 пациента скончались.

По одному случаю коронавируса зарегистрировали в Красноармейске, Звездном городке, Волоколамске, Зарайске, Луховицах, Талдоме. По два случая выявили в Ивантеевке и Власихе. По три — в Егорьевске, Люберцах, Можайске, Рошале. По четыре — в Химках, по пять — в Богородском округе, Долгопрудном, Лотошине, Серебряных Прудах.

По шесть случаев обнаружили в Дзержинском, Дубне, еще по семь выявили в Орехово-Зуеве и Электрогорске, по восемь — в Павловском Посаде и Шатуре, по девять — в Наро-Фоминске, Лыткарине, Протвине, Черноголовке, по десять — в Кашире и Лосино-Петровском.

По 11 случаев выявили в Клину, 12 — во Фрязине, 15 — в Краснознаменске, 16 — в Пушкине, 17 — в Озерах, по 19 — в Чехове и Одинцове, 20 — в Электростали, 22 — в Котельниках, Рузе, 25 — в Ступине, 27 — в Сергиевом Посаде, по 29 — в Дмитрове и Щелкове, 30 — в Коломне, 33 — в Солнечногорске, 34 — в Лобне и Красногорске, 36 — в Жуковском, по 38 — в Подольске и Шаховской, 39 — в Балашихе, 41 случай выявили в Домодедове, 43 — в Раменском, 44 — в Реутове, 46 — в Мытищах, по 49 — в Воскресенске и Ленинском округе.

Больше всего случаев заражения выявили в Серпухове — 51, Королеве — 56, Истре — 59.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 113 278 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2124 человека. Выздоровели и выписались 80 550 человек.

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2 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Фармкомпания «Сбера» может стать единственным поставщиком вакцины от Covid‑19 в РФ. Никто кроме «Иммунотехнологий» не претендует на статус поставщика перспективной вакцины.

- Более 1 млн исследований на антитела к Covid‑19 сделали в Подмосковье. Исследование проводится бесплатно, по полису ОМС, и доступно всем жителям Подмосковья

- За сутки в России зарегистрировали 25 345 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 148 больных. В Москве - 5 191.

- Преждевременное старение организма назвали еще одним последствием Covid‑19. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень - ред.)

- За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 9053 Covid-пациентов.